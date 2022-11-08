В Одесі накрили друкарню з виготовлення фейкових довідок про непридатність до військової служби

Поліцейські викрили в Одесі підпільну друкарню, де виготовляли фальсифіковані довідки та посвідчення з висновками про непридатність потенційних призовників до проходження військової служби за станом здоров’я, які могли використовуватися для перетину державного кордону України.

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Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, задокументували злочинну діяльність оперативники Департаменту міграційної поліції Нацполіції та слідчі ГУНП в Київській області.

Зазначається, що пошук потенційних клієнтів, реклама послуг з виготовлення фальшивих документів та обговорення розрахунків задля конспірації здійснювались виключно у спеціально створеному Telegram-каналі.

Вартість одного пакету документів складала 65 тисяч гривень. До нього входили підроблені посвідчення військовозобов’язаного, довідка військово-лікарської комісії та довідка центру комплектування і соціальної підтримки.

Кошти надсилались на банківські картки, оформлені на підставних осіб, які так само залучались до відправлення документів. Кримінальний заробіток, за даними правоохоронців в окремі дні складав понад 130 тисяч гривень.

Зі слів очільника служби, при проведенні слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили місце розташування підпільної типографії та фотостудії, де виготовлення підроблених документів було поставлено на конвеєр. Забезпечував її роботу 27-річний місцевий житель, який мав відповідні навички цифрової обробки документів та їх підготовки.

Під час обшуку слідчі та оперативники вилучили оргтехніку з відповідним програмним забезпеченням, обладнання для адміністрування Telegram-каналу та принтери для високоякісного друку.

Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області Фото: ГУ НП в Одеській області

Крім того, вилучено значну кількість цифрових файлів уже виготовлених довідок, 66 готових пакетів фальсифікованих документів. Також правоохоронці вилучили печатки та штампи центрів комплектування і соціальної підтримки, військо-лікарських комісій, дата-штампи щодо перетину кордону і записи розрахунків від клієнтів.

Керівника підпільної друкарні затримано на гарячому, йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон) Кримінального кодексу, а суд відправив його під домашній арешт. Наразі тривають подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення його можливих спільників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.