Які товари шукають українці в інтернеті перед Великоднем: найпопулярніші запити

Платформа OLX вирішила поцікавитися, як Україна готується до Великодня, та проаналізувала найпопулярніші пасхальні запити українців.

Віддавна в Україні люди зустрічають важливі свята у відповідному вбранні — вишиванці. Тому з початку березня у категорії “дитячий одяг” вишиванку шукали аж 60 975 разів.

Крім того, традиційно до Великодня готується святковий кошик зі смаколиками. На платформі 7 162 рази шукали "великодній кошик".

У категорії “кухонне приладдя” форми для випікання паски шукали 1 759 разів. Також у запитах були інгредієнти для її приготування. Цукор шукали 5 343, а борошно — 3 184 разів.

У пошукових запитах готова паска фігурувала аж 70 595 разів. Також українці шукали солодкий хліб родом з Італії — панетоне — 3 716 разів.

Великдень неможливо уявити без розмальованих яєць — писанок, адже це символ нового життя та воскресіння. Кожен регіон України має свої особливості розпису крашанок. Яйця користувачі шукали на платформі 5 646 разів, із них 108 запитів було саме на писанки.

Ну, і звичайно, у великодньому кошику мають бути м’ясні страви. В категорії “продукти харчування” м’ясні вироби шукали 6 822 разів. Окремо у користувачів був запит на різні види м’яса. На першому місці йде сало — 7 650 разів, далі кролятина — 4 874 та свинина — 996 разів.

Зазначимо, українці стали рідше стикатися з шахрайством під час онлайн-шопінгу. За даними дослідження CBR, частка тих, хто стикався з аферистами в Інтернеті, зменшилась із 27% до 20%. Найпопулярнішим видом шахрайства стала невідправка оплаченого товару.