ChatGPT з'явився в українському App Stor

Найпопулярніший сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила на ринку США у травні, тепер з’явився і в українському App Store.

Про це повідомляє AIN.UA

Повідомляється, що ChatGPT для iOS — це перший офіційний застосунок. Раніше сервіс працював лише он лайн або через стороні додатки.

Для того, щоб додаток працював, потрібен iOS 16.1 або вище. Він має як просту безкоштовну версію, так і розширену, з додатковими можливостями. Підписка на неї коштує $20.

Застосунок зберігає всі ті функції, які є у веб-версії. Йому можна задавати питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї, та інше.

Чи буде версія додатку для платформи Android поки невідомо.

Аналітична компанія UBS провела дослідження згідно якого, станом на січень 2023 року чат-ботом ChatGPT щомісяця користуються понад 100 млн активних користувачів. Щоденно до ChatGPT звертаються 13 млн людей.

Нагадаємо, компанія OpenAI запустила офіційний застосунок чатбота ChatGPT для операційної системи iOS 18 травня.

В OpenAI стверджуювали, що застосунок не матиме реклами, є безкоштовним та синхронізує історію на різних пристроях. Також у нього інтегровано систему розпізнавання мовлення з відкритим кодом, яка дозволяє голосове введення.

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