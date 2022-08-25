Starlink знизив вартість послуг для українців

Платформа супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX, знизила ціну своїх послуг для українців зі $100 до $60.

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Про це в Twitter повідомив засновник інформаційного сайту Liveuamap Родіон Рожковський, опублікувавши відповідний лист компанії.

Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx — ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022

Термінал Starlink коштує $499, проте після купівлі для користування супутниковим інтернетом потрібно сплачувати щомісячний тариф, який і знизили для користувачів в Україні.

"З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів", — сказано в листі Starlink.

Ціна знизиться автоматично, і діє з 24 серпня. Відповідно в рахунках в подальшому це буде відображатися.

На початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілона Маска з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.

Starlink активно використовують військові. Термінали супутникового інтернету навіть доставляли гелікоптерами в Маріуполь, коли місто було в облозі, для надійного зв'язку.

В червні компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") Ілона Маска отримала ліцензію оператора в Україні.