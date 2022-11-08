Українці зможуть отримати 1,1 млн грн на реалізацію проєкту у сфері відкритих даних

В Україні стартував конкурс Open Data Services Support, в рамках якого українці матимуть змогу отримати 1,1 млн гривень на реалізацію свого проєкту з відкритих даних.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запускаємо конкурс грантів Open Data Services Support. Загальний призовий фонд — 4,4 млн гривень. 4 переможці отримають по 1,1 млн гривень.", - зазначив Федоров.

За його словами, взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.

"Відкриті дані — основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне — стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, — основа для подальшої міжнародної підтримки України", - підкреслив Федоров.

Мета Open Data Services Support – підвищити рівень використання відкритих даних, щоб створювати нові та підтримувати наявні цифрові інструменти, пов’язані з антикорупційною тематикою, соціальною користю, підвищенням ефективності та прозорості роботи органів влади, подоланням негативних наслідків війни.

Дедлайн подання заявок: 28 листопада 2022 року до 23:59.

Про критерії, вимоги до учасників, умови участі та усі подробиці дізнавайтеся за посиланням.

Нагадаємо, у вересні Україна долучилася до програми "Цифрова Європа", яка пришвидшить цифрову трансформацію, відновлення економіки та наблизить нас до цифрового безвізу з ЄС. Представники України можуть наразі ознайомитись із 8 відкритими грантовими конкурсами програми. Дедлайн більшості з них — січень 2023 року.