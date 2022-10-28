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6 млрд євро грантів для українців від програми "Цифрова Європа": хто може податися
У вересні Україна долучилася до програми "Цифрова Європа", яка пришвидшить цифрову трансформацію, відновлення економіки та наблизить нас до цифрового безвізу з ЄС.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Доступ до конкурсів програми "Цифрова Європа" з’явився у вересні цього року завдяки системній роботі Мінцифри. Програма підтримує амбітні цифрові проєкти, які можна масштабувати на всі країни ЄС", - зазначив Федоров.
За його словами, подаватись потрібно у партнерстві, в яке можуть бути залучені десятки організацій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Спершу потрібно обрати напрям, а потім конкурси в межах нього.
Напрями:
- Високопродуктивні обчислення (суперкомп’ютер) та дані.
- Штучний інтелект.
- Цифрові навички.
- Цифровізація державного сектору, цифровізація промисловості.
Представники України можуть наразі ознайомитись із 8 відкритими конкурсами програми. Дедлайн більшості з них — січень 2023 року.
Хто може взяти участь?
🔘 державний сектор: держпідприємства, органи місцевого самоврядування;
🔘 громадський сектор: громадські організації, медіа;
🔘 бізнес: підприємства, зокрема МСП, стартапи, венчурні компанії, інноваційні структури;
🔘 заклади вищої освіти тощо.
Перелік потенційних учасників вказаний в умовах кожного конкурсу окремо.
"Наприклад, ціль одного з конкурсів для вишів — допомогти закладам вищої освіти стати світовими лідерами в підготовці спеціалістів IT-галузі. Можна подати магістерську програму від кількох європейських університетів та технологічних лабораторій і поборотись за бюджет до €10 млн на проєкт", - зауважив Федоров.
Детальну інструкцію щодо подання заявки на участь у конкурсах знайдете українською тут , а умови восьми актуальних конкурсів доступні за посиланням англійською.
""Цифрова Європа" — ще один крок до Єдиного цифрового ринку ЄС та потужний кейс євроінтеграції", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків (понад 500 мільйонів гривень) на розвиток цифровізації в Україні.