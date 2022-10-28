6 млрд євро грантів для українців від програми "Цифрова Європа": хто може податися

У вересні Україна долучилася до програми "Цифрова Європа", яка пришвидшить цифрову трансформацію, відновлення економіки та наблизить нас до цифрового безвізу з ЄС.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Доступ до конкурсів програми "Цифрова Європа" з’явився у вересні цього року завдяки системній роботі Мінцифри. Програма підтримує амбітні цифрові проєкти, які можна масштабувати на всі країни ЄС", - зазначив Федоров.

За його словами, подаватись потрібно у партнерстві, в яке можуть бути залучені десятки організацій.

Спершу потрібно обрати напрям, а потім конкурси в межах нього.

Напрями:

Високопродуктивні обчислення (суперкомп’ютер) та дані.

Штучний інтелект.

Цифрові навички.

Цифровізація державного сектору, цифровізація промисловості.

Представники України можуть наразі ознайомитись із 8 відкритими конкурсами програми. Дедлайн більшості з них — січень 2023 року.

Хто може взяти участь?

🔘 державний сектор: держпідприємства, органи місцевого самоврядування;

🔘 громадський сектор: громадські організації, медіа;

🔘 бізнес: підприємства, зокрема МСП, стартапи, венчурні компанії, інноваційні структури;

🔘 заклади вищої освіти тощо.

Перелік потенційних учасників вказаний в умовах кожного конкурсу окремо.

"Наприклад, ціль одного з конкурсів для вишів — допомогти закладам вищої освіти стати світовими лідерами в підготовці спеціалістів IT-галузі. Можна подати магістерську програму від кількох європейських університетів та технологічних лабораторій і поборотись за бюджет до €10 млн на проєкт", - зауважив Федоров.

Детальну інструкцію щодо подання заявки на участь у конкурсах знайдете українською тут , а умови восьми актуальних конкурсів доступні за посиланням англійською.

""Цифрова Європа" — ще один крок до Єдиного цифрового ринку ЄС та потужний кейс євроінтеграції", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків (понад 500 мільйонів гривень) на розвиток цифровізації в Україні.