Цифровізація транспорту: як технології підвищують зручність поїздок?

Цифрові технології формують нову реальність мобільності, зокрема і в сфері перевезень та транспорту. Так, за допомогою цих технологій можна оптимізувати маршрути, скоротити час у дорозі, і взагалі, зробити поїздки більш передбачуваними. На Delo.ua розбираємося, як цифровізація змінює громадський транспорт і чому це не просто модна фішка, а реальна потреба.

Розклад руху транспорту у смартфоні

Під поняттям “цифровізація транспорту” слід розуміти введення сучасних цифрових рішень у роботу всіх ланок транспортної системи. Це стосується

планування маршрутів,

оплати проїзду,

моніторингу руху в реальному часі,

прогнозування заторів.

У своїй суті це перехід від "ручного" управління до автоматизованого, базованого на даних та алгоритмах. Тобто це коли мобільний додаток показує, де зараз їде потрібний автобус, скільки хвилин до його прибуття і т.д.

Як саме цифрові технології змінюють правила гри

Цифрові інструменти працюють у всіх ключових аспектах транспортної системи.

Дані в реальному часі

Системи, що відстежують рух транспорту, дозволяють пасажирам планувати поїздки ефективніше. Це можливо завдяки технології GPS-моніторингу у режимі реального часу. Завдяки цьому не потрібно гадати, чи застряг тролейбус у заторі, чи просто спізнюється, адже додаток показує точну картину.

Мобільні додатки та сервіси

Інтерактивні карти в смартфоні набагато краще відображають розклади та маршрути, ніж паперові варіанти. Можна побачити коли приїде автобус, скільки ще йти до найближчої зупинки, який маршрут найшвидший з урахуванням поточних заторів. В умовах непередбачуваного міського трафіку це сильно допоможе оптимізувати час.

Електронні квитки та безготівкові платежі

Оплата через додаток, QR-код або банківську карту також проходить набагато швидше та простіше, ніж картки та талони. Це зручно, швидко та безконтактно.

Крім того, що система не пришвидшує посадку, вона збирає дані для подальшого аналізу руху пасажирів. Це також може бути основою для оптимізації маршрутів комунального транспорту.

Ефективність для системи, комфорт для пасажирів

Цифрові технології змінюють всю логіку роботи транспортної інфраструктури. Громадський транспорт Києва, та й інших великих міст, отримує нові можливості.

Управління потоками

Дані про трафік і затори в реальному часі допомагають регулювати рух, уникати "вузьких місць" і автономно коригувати маршрути.

Якість обслуговування

Пасажири можуть оцінювати поїздки, залишати відгуки, що стимулює підвищення стандартів надання послуг.

Оптимізація витрат

Дані про навантаження дозволяють ефективніше розподіляти транспортні ресурси — від автобусів до електросамокатів.

Це стає особливо особливо актуально для міст, де наземний транспорт виступає основою щоденних поїздок. Один застряглий тролейбус може створити затор на пів міста, і тут цифрові системи дозволяють диспетчерам миттєво реагувати та перенаправляти інші машини.

Київський досвід, як приклад цифровізації

У столиці вже почали активно впроваджувати комплексні цифрові рішення для концепції "розумного міста". Місцева влада інтегрує системи моніторингу, централізованого розрахунку маршрутів, мобільних сервісів оплати й аналізу даних:

GPS-моніторинг автобусів, тролейбусів і трамваїв з доступом до даних через відкриті API для розробників;

інтелектуальні табло на зупинках, що показують точний час прибуття транспорту та можливі затримки;

централізовані системи планування, що дозволяють коригувати мережу маршрутів відповідно до змін пасажиропотоку;

мобільний додаток Kyiv Digital, який об'єднує всі види громадського транспорту, адмінпослуги та можливість безконтактної оплати проїзду в єдиному інтерфейсі.

Крім того, в рамках Стратегії до 2027 року передбачаються такі нововведення, як

розширення мережі безкоштовного Wi-Fi у громадських місцях по всьому місту,

запуск єдиного цифрового сервісу з повним спектром адміністративних послуг,

покращена автоматизація міського транспорту з вдосконаленою системою GPS-моніторингу,

електронний документообіг для бізнесу та влади.

Ось так цифрові інструменти можуть спростити життя пасажирам та підвищувати ефективність міського комунального транспорту. Досвід столиці поступово переймають інші великі міста, зокрема Львів, Харків, Дніпро.

Безпека даних та поїздок

Аналіз великих масивів даних дозволяє виявляти точки небезпеки, прогнозувати пікові навантаження й розробляти рекомендації для регулярного підвищення рівня безпеки руху наземного транспорту.

Цифрові системи дають змогу інтегрувати дані від пасажирів, транспорту, дорожніх служб та служб реагування. В цілому це істотно підвищує готовність до екстрених ситуацій.

Якщо водій тролейбуса натискає кнопку тривоги, система автоматично передає координати та відеозапис у диспетчерську та поліцію.

Цифровізація транспорту — це зміна самого способу мислення про мобільність. Завдяки цифровим інструментам поїздки стають зручнішими, безпечнішими та більш передбачуваними. Вони дозволяють пасажирам комфортніше планувати свій маршрут, а містам – ефективніше керувати ресурсами та адаптуватися до змін.