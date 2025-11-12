Ціни на авіаквитки після пандемії й війни: тенденції та прогнози

Світова авіація пережила два найскладніші випробування XXI століття: пандемію COVID-19 і повномасштабну війну в Україні. Обидва фактори суттєво вплинули на вартість перельотів, доступність маршрутів та поведінку пасажирів. Якщо ще кілька років тому авіаквитки можна було придбати за помірною ціною майже до будь-якої точки Європи, то нині ситуація змінилася кардинально. Читайте на порталі Delo.ua , як змінилася реальність авіаційної галузі, у якій доводиться шукати баланс між комфортом і вартістю перельоту.

Як пандемія змінила ринок

Після COVID-19 більшість авіакомпаній змушені були скорочувати флот, персонал і кількість рейсів. Через це зменшилася конкуренція, а відповідно зросли й ціни на авіаквитки. Пасажири, які звикли планувати подорожі заздалегідь, зіткнулися з дефіцитом місць і відсутністю гнучких тарифів.

Водночас компанії запровадили нові правила: безкоштовну зміну дати або напрямку перельоту. Це допомогло дещо привабити клієнтів і частково компенсувати невизначеність подорожей.

У 2023–2025 роках ринок поступово стабілізувався. Зросла кількість лоукостерів, які почали повертатися до агресивної цінової політики. Повернулися дешеві авіаквитки для коротких подорожей усередині Європи.

Війна в Україні й нова географія перельотів

Для українців ситуація ускладнилася ще більше. Після закриття українського повітряного простору внутрішні рейси зупинилися, а міжнародні подорожі тепер починаються із сусідніх країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини чи Молдови. Це змінило саму структуру попиту. Люди почали купувати авіаквитки із міст, розташованих біля кордону, часто комбінуючи авіа- й наземний транспорт.

Так виник новий тренд: дешеві авіаквитки для українців тепер шукають не лише на європейських сайтах, а й у глобальних агрегаторах, де можна забронювати складні маршрути. Наприклад, Львів–Перемишль–Краків–Барселона. Попри складні логістичні умови, попит на подорожі залишається стабільним, а українці дедалі активніше користуються платформами, де можна купити авіаквитки онлайн без посередників і переплат.

Війна змінила й географію популярних напрямків. Замість традиційних маршрутів до Туреччини, Єгипту чи Італії дедалі більше українців обирають країни, куди можна дістатися швидше та дешевше. Так, популярними напрямами стали в Польщу, Німеччину, Чехію або країни Балтії. Такі подорожі часто практичний характер: робота, навчання, возз’єднання з родинами чи короткі відрядження.

Тенденції цін і поведінки споживачів

На глобальному рівні ринок авіаперевезень демонструє поступове зростання. Очікується, що середня вартість авіаквитків у Європі в найближчі роки зростатиме на 3–5 % щороку. Основні причини:

зростання витрат на пальне,

підвищення зарплат персоналу,

перехід авіакомпаній на екологічні стандарти.

Водночас нові технології бронювання, оптимізація маршрутів і розвиток low-cost сегменту частково компенсують ці витрати.

Крім того, сучасний пасажир став уважнішим і гнучкішим. Якщо раніше більшість купувала квитки за кілька місяців, то тепер люди відстежують ціни в реальному часі, користуються мобільними застосунками для порівняння цін. Це стимулює розвиток сервісів, що пропонують авіаквитки онлайн із можливістю швидкої оплати, страхування та повернення коштів у разі скасування рейсу.

Куди рухатиметься ринок

У найближчі роки можна очікувати подальшої цифровізації процесів бронювання. Все більше людей обирають не туристичні агентства, а онлайн-платформи, де можна самостійно купити авіаквитки у кілька кліків.

Попит на дешеві авіаквитки залишатиметься стабільним, особливо серед молоді, студентів та працівників, які подорожують у межах Європи. Лоукост-компанії продовжать розширювати свої маршрути, орієнтуючись на ринки Центральної та Східної Європи.

Водночас бізнес-сегмент авіаперельотів відновлюється повільніше. Компанії частіше проводять зустрічі онлайн, скорочуючи витрати на відрядження

Прогнози для українців

Після відкриття неба України очікується поступове відновлення внутрішніх рейсів. У перші місяці ціни можуть бути високими через обмежену кількість літаків та підвищені витрати на безпеку. Проте згодом ринок має стабілізуватися. Відновлення конкуренції дозволить пасажирам знову розраховувати на дешеві авіаквитки для українців, особливо в напрямках до ЄС.

У перспективі 2026–2027 років очікується повернення українських аеропортів у міжнародну систему бронювання. Це означатиме появу прямих рейсів, можливість купити авіаквитки онлайн без прив’язки до сусідніх країн і формування власних лоукост-маршрутів, орієнтованих на українського споживача.