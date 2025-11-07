ЄС вводить нові правила перевезень: як адаптуватися українським компаніям?

З поширенням міжнародної торгівлі та активною інтеграцією України в європейські ринки логістичний сектор опинився в епіцентрі глибоких трансформацій. Українські компанії, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, стикаються із серйозними викликами: від оновлення технічних вимог, до запровадження нових стандартів оформлення документації. Європейський ринок висуває суворі вимоги до безпеки, прозорості та відповідності кожної операції міжнародним нормам. Усе це змінює звичну логіку роботи перевізників, для яких швидкість та обсяг поступово поступаються місцем якості та контролю. На порталі Delo.ua можна дізнатися більше про нові стандарти перевезень від ЄС.

Що змінюється у правилах

Для здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом у 2025 році запроваджено нові вимоги до ліцензування, визначення допустимих мас, оформлення товарно-транспортних накладних і технічного контролю транспортних засобів.

Оновлено форму ТТН, яка тепер містить розширений набір реквізитів:

дані про вагу,

габарити,

країну відправлення та призначення,

а також розділ для верифікації документів водія та компанії. Це дозволяє підвищити прозорість обігу товарів і спростити контроль на кордоні.

Водночас в Україні змінено і внутрішні правила перевезення вантажів автомобільним транспортом. Нові норми уточнили процедуру оформлення перевізних документів, порядок контролю технічного стану автомобілів. Крім того, було визначено чіткі межі відповідальності для перевізників та замовників. Відтепер навіть незначне порушення стандартів може стати підставою для затримки вантажу або відмови у перетині кордону.

Упровадження цих норм узгоджене з європейськими вимогами до транспортування, що наближає українську логістику до єдиного ринку ЄС, але водночас створює нові бар’єри для тих, хто не готовий швидко адаптуватися.

Виклики для бізнесу

Українські логістичні компанії стикаються із низкою операційних і фінансових викликів. Найпоширенішими проблемами залишаються:

невідповідність технічних характеристик транспорту європейським екологічним та ваговим стандартам, що призводить до штрафів або заборони на в’їзд у країни ЄС;

нестача належної документації : від ліцензій до сертифікатів відповідності та електронних даних водіїв;

збільшення витрат на модернізацію автопарку , цифровізацію документів і підготовку персоналу.

До цього додається посилений контроль на прикордонних переходах. Тепер міжнародні перевезення перевіряються із застосуванням систем моніторингу та GPS-контролю, що дозволяє відстежувати рух вантажів у реальному часі. Це зменшує кількість порушень, але водночас підвищує витрати на технічне забезпечення.

Компанії, які не мають чітких процедур або системного підходу, ризикують втратити замовників через затримки та невідповідність новим стандартам. Виживають ті, хто завчасно реформує свої процеси, впроваджує цифрові системи управління і формує внутрішні протоколи контролю якості.

Як адаптуватися українським перевізникам

Адаптація до нових правил потребує стратегічного перегляду роботи логістичних компаній, що включає декілька кроків.

Оцінку автопарку. Кожен транспортний засіб має відповідати європейським вимогам за масою, габаритами, рівнем шуму та екологічності. Застарілі автомобілі потрібно модернізувати або замінювати.

Оновлення документації. Усі форми товарно-транспортних накладних, ліцензії, дозволи та документи на водіїв мають бути уніфіковані відповідно до форматів ЄС.

Запровадження електронного контролю. Ведення цифрового обліку перевезень, моніторинг маршрутів і автоматична перевірка вагових параметрів дозволяють уникнути штрафів і забезпечити прозорість роботи.

Розвиток мультимодальних схем. Комбінація автомобільних, залізничних і річкових маршрутів знижує навантаження на автопарк і відкриває нові логістичні можливості.

Такі кроки допомагають компаніям не лише відповідати вимогам ЄС, а й підвищувати конкурентоспроможність на ринку.

Нові правила перевезення вантажів змінюють саму логіку української логістики. Якщо раніше основним показником ефективності були швидкість доставки та обсяг перевезень, то сьогодні на перший план виходять якість, безпечність і цифровізація процесів.

Європейські вимоги перетворюють перевізника не просто на виконавця доставки, а на повноцінного учасника міжнародного логістичного ланцюга, відповідального за кожен етап руху товару. Для тих компаній, які зможуть швидко адаптуватися до нових стандартів, відкриваються нові можливості співпраці, розширення ринків і виходу на рівень європейських операторів. Для решти ж це ризики втрати маршрутів і конкурентних позицій стають дедалі відчутнішими.