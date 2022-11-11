На Полтавщині відновили капітальний ремонт мосту через Сулу

У Кременчуцькому районі поновили роботи з капітального ремонту через річку Сулу після кількамісячної перерви, викликаної війною.

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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"В області відновили капітальний ремонт мосту через Сулу в Кременчуцькому районі. Довжина споруди – 214 метрів. Це частина дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь і важлива транспортна артерія між північчю, центром та півднем України", - зазначив Лунін.

За його словами, наразі проїзд закритий для транспорту, але дорожники працюють, щоб якнайшвидше його відновити. Це пріоритетне завдання.

Лунін нагадав, що міст збудований 60 років тому. До початку ремонту споруда була в аварійному стані.

Завершити роботи на об'єкті планували ще у вересні, однак через повномасштабне вторгнення РФ їх призупинили. Нині вони відновлені, бригади працюють.

Нагадаємо, у Сумській області відновили один із найбільших у регіоні мостів через Десну, який підірвали, щоб зупинити наступ російських окупантів.

Також 3 листопада відкрили проїзд в обидві сторони на мосту у Стоянці Київської області на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.