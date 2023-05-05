Новим керівником АМПУ став екс-директор "Укрводшляху"

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за погодженням Кабінету міністрів призначив керівників Адміністрації морпортів України та державного підприємства водних шляхів "Укрводшлях".

Як повідомляють у відомстві, АМПУ очолив Юрій Литвин. На цій посаді він сконцентрується на підвищенні ефективності Дунайського портового кластера, який наразі є ключовим альтернативним шляхом для експортно-імпортної логістики, а також на залученні інвестицій в портову галузь.

Серед пріоритетів його роботи також має бути забезпечення стабільної роботи Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства.

До призначення Литвин очолював "Укрводшлях", в умовах воєнного стану реорганізувавши роботу та об’єднавши функції державних підприємств з обслуговування та утримання внутрішніх водних шляхів в рамках реформи.

В свою чергу, місце Литвина зайняв Юрій Пушенко, який до цього був заступником директора ДП з економічних питань. Він продовжить роботу з укрупнення функцій підприємства, відновлення флоту, реорганізації Річкової інформаційної служби та впровадження європейських стандартів на внутрішньому водному транспорті. Окремим його фокусом стане залучення інвестицій у розвиток річкового транспорту та взаємодія з партнерами.

Нагадаємо, що в Мінвідновлення розраховують на збільшення обсягів перевалювання вантажів у дунайських портах в 2023 році до 20 мільйонів тонн проти 16 мільйонів минулого року (що, в свою чергу, склало втричі більше від довоєнного рівня).