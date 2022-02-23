Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок — Кубраков

Народный депутат, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Вчера все парламентские фракции договорились о том, что на время реальных угроз со стороны России в Украине будет создана Оборонная коалиция, которая будет защищать исключительно украинские интересы. Однако из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов важные для государства решения блокируются", — написал он.

В частности, речь идет о том, что в среду парламентарии должны были проголосовать за решение, которое позволило бы украинским авиаперевозчикам получить специальные условия от ГП "Украэрорух" и ГП МА "Борисполь". Объем необходимой поддержки – 800 млн грн. "Это системный подход государства, стимулирующий рынок и защищающий его от возможных рисков", — написал Кубраков.

По его словам, авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок. "И именно он попал под сильнейший удар из-за ограничений по пандемии Covid-19. На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз", — считает министр.

"Напомню, совместными действиями правительства, парламента и авиабизнеса в эти недели мы смогли предотвратить кризис авиаперевозок, вызванный колебаниями на рынке страховых услуг. Сейчас страховые премии по воздушным судам, которые используются на территории Украины, увеличены от 7 до 12 раз (с 285 долларов США в день на одно судно до 3198 долларов США в день на судно). Небо открыто, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предотвратить разорение целой отрасли", — добавил Кубраков.

"К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную Раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и защитить интересы государства в непростые времена", — резюмировал министр инфраструктуры.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможном замещении отмененных иностранными авиакомпаниями рейсов.

Как сообщалось ранее, на фоне возможного вторжения России авиакомпании начали останавливать полеты в Украину.

Так, немецкая компания Lufthansa 19 февраля приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля.

Вслед за Lufthansa национальные авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину.

Кроме того, латвийская авиакомпания airBaltic временно останавливает ночные рейсы в Киев и Одессу.

C 13 февраля полеты в Украину на неопределенное время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM.