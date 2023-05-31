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Категорія
Транспорт
Дата публікації

У Києві та регіоні з'явилися термінали для купівлі квитків: на яких станціях можна ними скористатися

Фото: "Укрзалізниця"
У Києві та регіоні з'явилися термінали для купівлі квитків. Фото: "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" встановила на 9 станціях у Києві та регіоні термінали для купівлі квитків на приміські поїзди.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — У Києві та регіоні з'явилися термінали для купівлі квитків: на яких станціях можна ними скористатися
Фото: "Укрзалізниця".

Як розрахуватись за квитки

Розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку або будь-якими засобами з NFC-модулем. 

Валідація квитків відбувається стандартним чином - скануванням на турнікетних комплексах та предʼявленням квитка контролеру в поїзді.

Нагадаємо, ще у березні стало відомо, що "Укрзалізниця" почала встановлювати автомати з продажу залізничних квитків. 

Автор:
Ніна Комащенко