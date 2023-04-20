Верховний суд підтвердив зобов'язання Мінінфраструктури допустити до лоцманських послуг приватні компанії

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 20 квітня відмовив у задоволені позову Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (правонаступник колишнього Міністерства інфраструктури) до Антимонопольного комітету.

Як нагадує АМКУ в своєму повідомленні, йдеться про його рішення №507 від 16 вересня 2021 року, яким він визнав бездіяльність Мінінфраструктури, що полягала в неприведенні власних нормативно-правових актів до вимог Кодексу торговельного мореплавства України та закону про морські порти в частині дискримінації суб’єктів господарювання за формою власності.

Зазначена справа розглядалася комітетом за скаргою ТОВ "Пі Енд Оу Мерітайм Юкрейн", яке не могло розпочати діяльність на ринках лоцманських послуг у морських портах України, оскільки згідно з наказами міністерства лоцманські послуги може надавати виключно державне підприємство "Дельта-лоцман".

На думку антимонопольників, бездіяльність Мінінфраструктури щодо зміни наказу є порушенням закону про захист економічної конкуренції, яке призвело, власне, до недопущення конкуренції.

У серпні 2020 року АМКУ рекомендував міністерству усунути зазначені перешкоди протягом півроку, узгодивши власні НПА щодо послуг із лоцманського проведення суден із вимогами законодавства, зокрема щодо теоретичного навчання, тренажерної підготовки та практичного стажування кандидатів на посаду морського лоцмана; кваліфікаційного оцінювання кандидатів у лоцмани; входу на ринок лоцманських послуг та ведення діяльності на цьому ринку.

Рекомендації профільним відомством виконано не було, а після визнання цього факту АМКУ, міністерство подало до суду з вимогою скасувати відповідне рішення. 7 вересня 2022 року йому відмовив у задоволенні позову Господарський суд Києва, а 19 січня 2023 року - Північний апеляційний госпсуд.

Зазначимо, що постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, Верховний суд підтвердив, що нинішнє Мінвідновлення все ж має дозволити допуск до надання лоцманських послуг приватних компаній.