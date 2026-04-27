Як змінилася доставка товарів в Україні: головні тенденції та ціни 2026 року

Ринок доставки в Україні живе у своєму особливому ритмі: між воєнними реаліями, зростанням онлайн-торгівлі та постійним тиском на операційні витрати перевізників. У 2026 році ще й відбулася одна з ключових подій на цьому ринку: оновлення тарифів Укрпошти, яке запрацювало з квітня. Але наскільки це просто чергове підвищення цін і до чого це призведе? Читайте на Delo.ua про те, що насправді змінилося, чому це відбулося і що це означає для звичайного відправника.

Перш за все, головна зміна криється не стільки в цифрах, скільки в самому підході. Якщо раніше основним параметром для більшості клієнтів була вага посилки, то тепер значно більшу роль відіграє об'єм. Велика, але легка коробка може коштувати дорожче, ніж компактна, але важка посилка. Це так звана об'ємна вага: стандартна практика, яку комерційні служби доставки використовують давно. Тепер її повноцінно застосовує і Укрпошта.

Простими словами: раніше ви платили за те, скільки важить посилка. Тепер оплата стягується за місце, яке вона займає у машині. Відповідно, якщо пакуєте компактно – економите гроші. В той час, як за “повітря” у великій коробці, доведеться платити більше.

Оновлення також закріпило чіткий поділ відправлень на категорії. Стандартні посилки — це ті, що до 30 кг і до ~120 000 см³ за об'ємом.

Все, що виходить за ці межі, тарифікується як великогабарит. Фактично з'явилася чітка межа між "звичайним" і "великим", яка раніше була розмитою. І це вже безпосередньо впливає на витрати бізнесу, який регулярно відправляє нестандартні товари.

Що реально подорожчало, а що — майже ні?

Що цікаво, і досить принципово — підвищення не відбулося рівномірно. Так, невеликі відправлення подорожчали мінімально, в межах кількох гривень. Для більшості побутових пересилок зміни практично непомітні.

Зате великі або об'ємні посилки тепер коштують відчутно дорожче. Причина в тому, що раніше їхня доставка фактично субсидувалася за рахунок дрібних відправлень, і компанія вирівняла цю диспропорцію.

Тож, відчутно піднялися і ціні:

великі коробки з нестандартними габаритами;

легкі, але об'ємні відправлення, як-то одяг, м'які іграшки, декор;

бізнес-відправлення, де розмір упаковки перевищує стандарт.

А от що майже не змінилося, то це:

дрібні посилки та документи;

листи всіх категорій;

базові відправлення між відділеннями у стандартному форматі.

Актуальні тарифи Укрпошти

Базовий поріг входу залишається доступним. Найпростіші відправлення стартують від кількох десятків гривень, а базові послуги залишаються у відносно бюджетному сегменті. Так, посилки по Україні мають такі розцінки:

мінімальна ціна — від ~50 грн;

невеликі посилки подорожчали приблизно на 5 грн;

великі та об'ємні — зростання індивідуальне, залежить від габаритів.

Також ціна на основні та додаткові послуги по пересилці:

пересилання між відділеннями — приблизно 35 грн;

кур'єрська доставка або забір — приблизно 45 грн.

Листи та документи, своєю чергою, тарифікуються так:

простий лист до 50 г — в районі 24 грн;

рекомендований лист — в межах 48 грн;

документ до 1 кг — приблизно 55 грн.

Загалом, цей сегмент фактично не чіпали, тож і зміни тут мінімальні.

Міжнародні посилки: окремі правила і окремі витрати

Якщо йдеться про замовлення з AliExpress, Amazon, eBay та інших закордонних майданчиків, тут діє своя логіка, яка хоч і не змінилася у 2026 році, але про неї варто нагадати.

Безмитний ліміт для міжнародних поштових та експрес-відправлень становить €150. Якщо вартість посилки не перевищує цю суму, податки не нараховуються. Якщо перевищує, то сплачуються лише з суми перевищення. Наприклад, якщо замовлення коштує €170, оподатковуються лише €20: з них 10% ввізного мита і 20% ПДВ від суми разом із митом.

Є важливий нюанс, який часто ігнорують: ліміт €150 діє на одного отримувача від одного відправника в одній партії. Тобто митниця може об'єднати кілька ваших посилок, що надійшли в один день, і порахувати їх сумарну вартість. Це особливо актуально для тих, хто регулярно замовляє дрібні товари з одного магазину.

Окремо варто пам'ятати про обмеження: алкоголь, тютюн, зброя, певні категорії ліків і харчових продуктів або взагалі не пропускаються, або потребують додаткових документів. А якщо митниця вирішить, що ваша посилка має ознаки комерційної партії (наприклад, десять однакових смартфонів) розмитнення відбуватиметься вже за бізнес-правилами.

Щодо термінів, то якщо посилка затримана на митниці, у одержувача є до 30 днів на оплату нарахованих платежів. Після цього відправлення можуть повернути відправнику. Оплатити, як правило, можна онлайн або безпосередньо у відділенні.

Де тепер вигідніше: Укрпошта чи Нова Пошта?

Для розуміння контексту варто подивитися на ринок ширше. Нова Пошта оновила тарифи ще з грудня 2025 року, і теж орієнтується на об'ємну вагу як ключовий параметр. Базова доставка до 2 кг між відділеннями становить 80 грн, до 5 кг – 100 грн, кур'єрська доставка додає 30–60 грн залежно від міста.

Укрпошта традиційно залишається дешевшим варіантом: базові відправлення між відділеннями стартують від 35 грн. Але різниця у швидкості в тому, що Нова Пошта доставляє за 1 день, Укрпошта за 2–3. Вибір, як завжди, залежить від пріоритетів: якщо важлива швидкість — одна відповідь, якщо бюджет — інша.

Плануємо витрати для відправки

Зміни 2026 року спонукають переглянути звички пакування і підрахунки. Тож для економії коштів на відправлення, буде корисно врахувати кілька практичних орієнтирів:

пакуйте компактно, адже об'ємна вага тепер безпосередньо впливає на ціну;

для міжнародних замовлень контролюйте суму в межах €150 і зберігайте інвойси;

якщо відправляєте великі товари регулярно — заздалегідь прорахуйте нові тарифи і закладіть їх у вартість для клієнтів;

не занижуйте задекларовану вартість посилок, тому що митниця визначить ціну за ринком і ще й штраф нарахує.

Головне правило залишається незмінним: рахуємо повну вартість доставки до відправлення, а не після.