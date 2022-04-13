Кабмін спростив реєстрацію сільгоспмашин у воєнний час

Кабмін спростив реєстрацію сільськогосподарських машин та механізмів на час війни. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

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Зокрема, Кабмін ухвалив постанову, якою вводиться спрощена процедура тимчасової реєстрації машин у період дії військового або надзвичайного стану.

Процедура передбачатиме:

- скорочення переліку документів для реєстрації машин до мінімально необхідного;

- огляд машин при реєстрації здійснюватиметься державними інспекторами, наскільки це можливо;

- прийняття заяв щодо реєстрації машин головними управліннями Держспоживслужби за принципом екстериторіальності.

Протягом шести місяців з дня припинення військового або надзвичайного стану експлуатанти машин на тимчасовій реєстрації у період дії військового стану зобов'язані здійснити державну реєстрацію машин відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух". Інакше сільгоспмашини вважатимуться незареєстрованими.

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