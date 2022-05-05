В Україні знижуються ціни на помідори

Здешевлення пов'язане із надходженням великих партій імпортного томату в Україну з Туреччини та Польщі, а також зі збільшенням вибірок цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що протягом усього квітня ціни на місцеві та імпортні томати в Україні утримувалися на досить високому рівні. Такі високі відпускні ціни на томати цього сезону пояснюється сукупністю декількох факторів. Основною причиною стали перебої з постачанням імпортного томату в Україну через логістичні проблеми.

Додаткову роль у формуванні високої ціни відіграло загальне зниження пропозиції місцевого томату в Україні, що, у свою чергу, пов'язане із зупиненням роботи деяких українських тепличних комбінатів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Проте вже сьогодні ціни на імпортний та місцевий томат в Україні почали знижуватись. Здешевлення в даному сегменті пов'язане із надходженням великих партій імпортного томату в Україну з Туреччини та Польщі, а також зі збільшенням вибірок цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

Так, якщо ще тиждень тому ціна на місцевий помідор досягала 120 грн/кг ($4,10/кг), то сьогодні вартість цієї продукції вже не перевищує 60-80 грн/кг ($2,05-2,73/кг), що у середньому на 31% дешевше, ніж тижнем раніше.

Імпортний томат на сьогодні великим оптом пропонується по 50-56 грн/кг ($1,71-1,91/кг), що в середньому на 23% дешевше, ніж продукція в українських теплицях. Варто також зазначити, що наприкінці минулого тижня імпортні томати надходили у продаж по 55-58 грн/кг ($1,88-1,98/кг).

Проте на даний момент ціни на тепличний томат в українських господарствах у середньому вдвічі вищі, ніж минулого року.

Зазначимо, у 2022 році Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, то Україні доведеться нарощувати імпорт.