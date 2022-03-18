Joom, eBay та інші маркетплейси відмінили комісію для продавців з України

"Укрпошта" повідомила, що компанія провела низку переговорів з основними світовими маркетплейсами та домовилася про відміну комісії для продавців з України.

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До ініціативи спочатку приєдналися Etsy, eBay, Joom. Незабаром комісію також скасували Wish та Shopify.

Багато хто вирішив запровадити для українців додаткові бонуси та спеціальні пропозиції. Мобільний додаток для купівлі найрізноманітніших товарів у продавців зі всього світу Wish повернув місячну комісію за лютий усім продавцям з України. Wish відмінив комісії для українських продавців на 6 місяців.

Інтернет-компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для онлайн та роздрібних магазинів, Shopify виділить гроші на гуманітарну допомогу через партнера Flexport.

Торговий майданчик та однойменна програма для купівлі товарів з Китаю Joom до настання розрахункового періоду здійснив виплату всім мерчантам.

"До українських магазинів не застосовуватимуться жодні штрафи чи песимізації", - запевнили в компанії, додавши, що маркетплейс тимчасово знижує комісію для українських продавців з 15 до 0%.

Компанія Etsy, яка фокусується на виробах ручної роботи та вінтажних речах, "обнулила" рахунки продавців за лютий та дає українцям інструкції щодо тимчасової "відпустки магазинів".

Крім того, маркетплейс Global eBay подвоюватиме кожну пожертву до 10 тисяч доларів, яку роблять працівники компанії для України. На додаток, в eBay заявили, що підтримають середній та малий бізнес на своїх майданчиках.

Тим часом українські маркетплейс вирішують проблеми, з якими зіткнулися у зв'язку з початком війни. Зокрема, співвласник інтернет-магазину Rozetkа Владислав Чечеткін констатує наявність серйозних проблем у роботі компанії через російське військове вторгнення в Україну.

Фото: ua.depositphotos.co