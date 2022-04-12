Sony інвестувала у творців Fortnite $1 млрд

Японська компанія Sony Group Corporation інвестувала $1 млрд у розробників гри Fortnite Epic Games для просування концепції компанії зі створення метавсесвіту та підтримки її подальшого зростання.

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Про це йдеться на офіційному веб-сайті Epic Games.

У компанії відзначили, що Epic Games оголосила про раунд фінансування в розмірі $ 2 млрд. Раунд включає інвестиції від вже чинного інвестора Sony Group Corporation, а також KIRKBI, сімейного холдингу та інвестиційної компанії, що стоїть за The LEGO Group. Кожна із сторін інвестує $ 1 млрд відповідно.

"Як креативна розважальна компанія ми дуже раді інвестувати в Epic, щоб поглибити наші відносини у галузі метавсесвіту, простору, де творці та користувачі діляться своїм часом. Ми також впевнені, що досвід Epic, включаючи їх потужний ігровий двигун, у поєднанні з технологіями Sony прискорить наші різні зусилля, такі як розробка нових цифрових вражень для фанатів у спорті та наші ініціативи з віртуального виробництва", – зазначив голова, президент та головний виконавчий директор Sony Group Corporation Кенічіро Йошіда.

У свою чергу генеральний директор і засновник Epic Games Тім Суїні зазначає, що їм потрібні партнери, які поділяють бачення компанії.

"Ми знайшли це у нашому партнерстві з Sony та KIRKBI. Ці інвестиції прискорять нашу роботу зі створення метавсесвіту та просторів, де гравці зможуть розважатися з друзями, бренди зможуть створювати творчі та захоплюючі враження, а творці зможуть створювати спільноти та процвітати", — наголосив він.

Зазначимо, що оцінка капіталу Epic після викупу становить $ 31,5 млрд. Закриття інвестиції залежить від звичайних умов закриття, включаючи схвалення регулюючих органів.

Нагадаємо, раніше Epic Games зібрала понад $ 144 млн для гуманітарної допомоги Україні.