Посадовець Генштабу застосував зброю у спальному районі Києва: у Міноборони відреагували

Посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України - керівник одного з управлінь - застосував власну зброю в одному зі спальних районів Києва. Службове розслідування вже розпочате.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь - вчинив дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вже створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. Зокрема, на час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

"Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція", - підкреслив голова Міноборони.

Варто зазначити, що згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", 58% українців підтримують легалізацію вогнепальної зброї, проти неї виступають 39%.