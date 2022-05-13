Кабмін дозволив позапланові перевірки енергокомпаній, що надають послуги населенню

Кабінет міністрів дозволив на час воєнного стану відновити позапланові перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги, зокрема у сфері енергетики. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Маємо сьогодні на порядку денному й рішення щодо відновлення перевірок у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема в енергетиці. Поясню, чому це рішення прийнято. На жаль, до Уряду надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад.", - заявив він.

Як пояснив пізніше у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, цим рішенням Кабмін дозволив проводити позапланові заходи державного нагляду (позапланові невиїзні перевірки) за дотриманням законодавства та ліцензійних умов суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Рішення стосується періоду військового стану, при цьому такі перевірки мають проводитись за рішенням Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Вказано, що вони будуть здійснюватися за наявності "загрози негативного впливу" на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, на захист навколишнього природного середовища або забезпечення безпеки держави.

Зазначимо також, що напередодні Верховна Рада заборонила на період воєнного стану примусове виконання рішень судів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з фізосіб.