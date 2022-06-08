На Київщині проведуть радіаційне обстеження

У червні фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки за дорученням Держатомрегулювання проведуть радіаційне обстеження територій Київської області, що перебували у тимчасовій окупації російських загарбників. Зокрема, радіаційне обстеження буде проведено на території Іванківської територіальної громади.

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Про це повідомив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

"З огляду на те, що техніка армії РФ вторглася в Україну з території зони відчуження та зони обов'язкового відселення, існують ризики, пов'язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстежуватимуться лише території, на яких було проведено розмінування.

Радіаційне обстеження здійснюється відповідно до отриманих запитів та є безкоштовним для мешканців громади.

"Якщо окупаційні війська країни-агресора знаходилися на території вашого будинку в Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням, або звернувшись за номером телефону (044 ) 422 55 43 до спеціалістів. Анонімні запит будуть розглядатися", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дати проведення обстеження буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що на Чорнобильській атомній електростанції остаточно поновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива.