Польща запропонувала Німеччині допомогу у відмові від російської нафти

Кабмін Польщі звернувся до ФРН із пропозицією допомогти знизити втрати, до яких призведе відмова від російської нафти. Про це повідомляє Reuters.

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Німеччині запропонували скористатися продукцією нафтопереробного заводу у Гданську.

"Сподіваюся, що це останній голос, який заважає санкціям щодо нафти", – сказала міністр клімату та навколишнього середовища Ганна Москва щодо позиції Німеччини.

Вона також висловила сподівання, що ембарго ЄС почне працювати до кінця 2022 року.

Польський уряд готовий допомагати й іншим країнам-членам Євросоюзу позбутися залежності від російських енергоносіїв.

За даними ЗМІ, Угорщина, Австрія та Словаччина відкликали своє вето на нафтове ембарго проти Росії після інтенсивних переговорів.

При цьому Угорщині та Словаччині, можливо, не дозволять не вводити заборону на імпорт нафти з Росії, оскільки ці дві країни більше залежать від енергоносіїв країни-агресора.