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В Україні на деяких АЗС за вихідні дешевшав автогаз: яка його вартість
Низка українських мереж АЗС з 17 по 20 червня зменшила вартість автогазу. Як зазначають експерти, це зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.
Про це повідомляє Enkorr, посилаючись на щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".
Зазначається, що продукт у дніпропетровській мережі "Нефтек" здешевшав на 1 грн/л, до 44,99 грн/л. Водночас на 1,32 грн/л і 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л і 42,99 грн/л знизили ціни "Авантаж" і Motto.
Водночас на АЗС Chipo відкоригували ціни лише на 16 коп./л, до 42,34 грн/л.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Середня ціна в Україні - 42,36 грн.
Як стверджують експерти, зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.
Наразі автогаз є чи не єдиним видом пального, за яким немає черг на АЗС.
Нагадаємо, що За на початку червня постачання бензину та дизельного палива в Україну суттєво збільшилося і пік паливної кризи пройшов, проте дефіцит все ще зберігається переважно у східних областях.