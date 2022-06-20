В Україні на деяких АЗС за вихідні дешевшав автогаз: яка його вартість

Низка українських мереж АЗС з 17 по 20 червня зменшила вартість автогазу. Як зазначають експерти, це зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Enkorr, посилаючись на щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що продукт у дніпропетровській мережі "Нефтек" здешевшав на 1 грн/л, до 44,99 грн/л. Водночас на 1,32 грн/л і 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л і 42,99 грн/л знизили ціни "Авантаж" і Motto.

Водночас на АЗС Chipo відкоригували ціни лише на 16 коп./л, до 42,34 грн/л.

Середня ціна в Україні - 42,36 грн.

Як стверджують експерти, зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

Наразі автогаз є чи не єдиним видом пального, за яким немає черг на АЗС.

Нагадаємо, що За на початку червня постачання бензину та дизельного палива в Україну суттєво збільшилося і пік паливної кризи пройшов, проте дефіцит все ще зберігається переважно у східних областях.