Гривня неминуче девальвує - експерти

Курс гривні щодо долара, ймовірно, не скоро повернеться до показника 29 грн/дол, надалі українська національна валюта неминуче дешевшатиме. Такий прогноз зробив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов у коментарі Financial Club.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Курс 29,25 грн/дол за нинішнього стану економіки – це, в принципі, минуле. І рано чи пізно він має адаптуватися до нових вимог. "Рано" чи "пізно" – це питання дискусійне", - зазначає експерт.

Він наголошує, що ситуація, коли курс валюти встановлював чорний ринок, була неправильною. Це призводило до того, що долар іноді дорожчав до 38–39 грн/грн. Проте, як вважає Блінов, така ситуація теж не повинна повторитися.

Подальший курс американської валюти в Україні тепер значною мірою залежить від політики НБУ.

"У нас війна. У нас є фундаментальний тиск на курс. Це і зниження експорту, і відтік капіталу, і найголовніше, це очікування – девальваційні та інфляційні. Коли економічно активне населення та бізнес очікують, що долар зростатиме, а гривня падатиме, то долар зростатиме, а гривня падатиме, навіть якщо з імпортом, експортом і рештою буде все гаразд", – констатував експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

Експерти зазначають, що вихід Мінфіну на валютний ринок значно покращив би становище гривні. Проте навіть у разі активної участі Найбанку на міжбанківському ринку Україна все одно зіткнеться із "повзучою девальвацією", підсумували експерти.

Нагадаємо, з 21 травня Національний банк України (НБУ) відмінив обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%.

За даними Національного банку України "карткові туристи" у квітні та травні завезли на чорний ринок України сотні мільйонів доларів