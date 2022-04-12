Завдяки аукціону по військових облігаціях Мінфін залучив до бюджету більше 6,1 млрд грн

На аукціоні (Bloomberg), що пройшов у вівторок, 12 квітня, через продаж військових облігацій (ОВДП) міністерство фінансів запозичило до держбюджету 6,17 млрд грн, повідомила пресслужба Мінфіну. З цієї суми 1,47 млрд грн залучили завдяки облігаціям з погашенням за півроку зі ставкою у 10%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Все інше – через папери на 1,3 року під 11%. Цього разу, на відміну від минулого вівторка, йшлося тільки про торги ОВДП у гривні. Іншими словами, державі доведеться віддати позичальникам за цими цінними паперами орієнтовно 6,834 млрд грн.

Відмітимо, що сума, яку міністерство запозичило цього разу, суттєво перевищує позику минулого тижня. У вівторок, 5 квітня, Мінфін залучив до держбюджету через продаж на аукціоні військових облігацій 5,577 млрд грн в еквіваленті. Продавали папери таких видів:

гривневі на 6 місяців зі ставкою у 10%, позичивши 740 млн грн;

гривневі на 1,3 року: ставка 11% – на 223 млн грн;

в євро на 12 місяців під 2,5%, поповнивши бюджет на €143 млн.

Нагадаємо, що ще 23 березня державний Ощадбанк як первинний дилер почав надавати клієнтам сервіс придбання військових облігацій внутрішньої держпозики. Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи.