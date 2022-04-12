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Завдяки аукціону по військових облігаціях Мінфін залучив до бюджету більше 6,1 млрд грн

Завдяки аукціону по військових облігаціях Мінфін залучив до бюджету більше 6,1 млрд грн
Фото: Politinfo

На аукціоні (Bloomberg), що пройшов у вівторок, 12 квітня, через продаж військових облігацій (ОВДП) міністерство фінансів запозичило до держбюджету 6,17 млрд грн, повідомила пресслужба Мінфіну. З цієї суми 1,47 млрд грн залучили завдяки облігаціям з погашенням за півроку зі ставкою у 10%.

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Все інше – через папери на 1,3 року під 11%. Цього разу, на відміну від минулого вівторка, йшлося тільки про торги ОВДП у гривні. Іншими словами, державі доведеться віддати позичальникам за цими цінними паперами орієнтовно 6,834 млрд грн.

Відмітимо, що сума, яку міністерство запозичило цього разу, суттєво перевищує позику минулого тижня. У вівторок, 5 квітня, Мінфін залучив до держбюджету через продаж на аукціоні військових облігацій 5,577 млрд грн в еквіваленті. Продавали папери таких видів:

  • гривневі на 6 місяців зі ставкою у 10%, позичивши 740 млн грн;
  • гривневі на 1,3 року: ставка 11% – на 223 млн грн;
  • в євро на 12 місяців під 2,5%, поповнивши бюджет на €143 млн.

Нагадаємо, що ще 23 березня державний Ощадбанк як первинний дилер почав надавати клієнтам сервіс придбання військових облігацій внутрішньої держпозики. Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Автор:
Максим Беркаль