На Чернігівщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув

У селі Красне Чернігівської області на протитанковій міні вибухнув легковий автомобіль. Внаслідок вибуху 64-річний водій загинув на місці.

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Про це повідомляють у Нацполіції.

Інцидент стався у селі Красне Чернігівського району. Про нього в поліцію повідомили 11 квітня о 15.00.

Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий житель їхав дорогою із села Ладинка у напрямку Червоного.

У селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися та з'їхав з дороги на узбіччя.

"Там автомобіль наїхав на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура розслідує кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.

Нагадаємо також, що аграріїв закликають обстежити поля щодо наявності занедбаної ворожої військової техніки та боєприпасів, зокрема мін.