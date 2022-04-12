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На Чернігівщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув
У селі Красне Чернігівської області на протитанковій міні вибухнув легковий автомобіль. Внаслідок вибуху 64-річний водій загинув на місці.
Про це повідомляють у Нацполіції.
Інцидент стався у селі Красне Чернігівського району. Про нього в поліцію повідомили 11 квітня о 15.00.
Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий житель їхав дорогою із села Ладинка у напрямку Червоного.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися та з'їхав з дороги на узбіччя.
"Там автомобіль наїхав на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці", — йдеться у повідомленні.
Прокуратура розслідує кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".
"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.
Нагадаємо також, що аграріїв закликають обстежити поля щодо наявності занедбаної ворожої військової техніки та боєприпасів, зокрема мін.