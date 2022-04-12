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На Чернігівщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув

На Чернігівщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув

У селі Красне Чернігівської області на протитанковій міні вибухнув легковий автомобіль. Внаслідок вибуху 64-річний водій загинув на місці.

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Про це повідомляють у Нацполіції.

Інцидент стався у селі Красне Чернігівського району. Про нього в поліцію повідомили 11 квітня о 15.00.

Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий житель їхав дорогою із села Ладинка у напрямку Червоного.

У селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися та з'їхав з дороги на узбіччя.

"Там автомобіль наїхав на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура розслідує кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.

Нагадаємо також, що аграріїв закликають обстежити поля щодо наявності занедбаної ворожої військової техніки та боєприпасів, зокрема мін.

Автор:
Світлана Манько