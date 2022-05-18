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На Київщині двоє чоловіків підірвалися на міні, - поліція
У Київській області між селами Липівка та Королівка двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні, залишеній на полі російськими окупантами.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами. З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні", - йдеться у повідомленні.
Поліція Бучанського району за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також правоохоронці закликали громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу треба телефонувати на спецлінію "102".
Нагадаємо, у ДСНС заявили, що розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років. Наразі загальна кількість мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів.