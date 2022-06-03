У Москві масштабна пожежа охопила бізнес-центр, у будівлі заблоковані люди (ВІДЕО)

Масштабна пожежа охопила бізнес-центр "Гранд Сєтунь плаза" у Москві: судячи з відео в соцмережах, на об'єкті спостерігається відкрите горіння перших чотирьох поверхів.

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Як повідомляє російське інформагентство ТАРС із посиланням на джерело в екстрених службах, пожежу віднесено до п'ятого рангу складності з п'яти можливих. При цьому в будівлі залишаються люди - відомо про кілька заблокованих на шостому та сьомому поверхах.

Проводиться евакуація. Пожежники запросили 15 машин швидкої допомоги. Рух вулицями, що примикають до бізнес-центру, обмежений.

На місце пожежі прибув заступник міністра з надзвичайних ситуацій Росії Ілля Денісов, який курирує у відомстві Головне управління пожежогасіння.

Зазначимо, що БЦ "Гранд Сєтунь Плаза" розташований на вулиці Горбунова в Можайському районі в західній частині Москви, біля залізничної станції Сєтунь. Він був збудований у 2012 році, всього у ньому десять поверхів. Загальна площа об'єкту складає 76,3 тисяч квадратних метрів.