Канада додатково виділить Україні кредит на $250 млн

Канада виділить Україні додатковий кредит у розмірі 250 мільйонів доларів. Як йдеться у повідомленні канадського уряду, про це оголосила напередодні на зустрічі міністрів фінансів та керуючих центральних банків країн "Великої сімки" у німецькому Бонні віце-прем'єр-міністр - міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

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Гроші будуть перераховані через багатосторонній донорський рахунок, керований Міжнародним валютним фондом. Зазначається, що Канада зіграла провідну роль у його створенні для допомоги Україні у підтримці її платіжного балансу та бюджетних потреб, а також у стабілізації української економіки.

Таким чином, разом із новим кредитом загальна сума фінансової підтримки України з боку Канади цього року зросте до 1,87 мільярда доларів.

"Це фінансування здійснюється окремо і на додаток до значного сприяння, яке надається у вигляді військової допомоги, зусиль з надання гуманітарної допомоги та імміграційних заходів", - наголошують у канадському уряді.

Там запевняють, що Канада разом зі своїми союзниками по G7 продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист свого суверенітету та демократії.

"Канада і наші союзники по G7 єдині в нашій рішучості захищати заснований на правилах міжнародний порядок і підтримувати хоробрий народ України. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за їхню незаконну війну та забезпечити, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги. Ця нова позика є важливим внеском у ці важливі зусилля", - заявила Фріланд.

Нагадаємо також, що Канада напередодні оголосила і про введення додаткових санкцій проти низки російських олігархів і заборонила експорт до Росії люксових товарів у відповідь її на агресію, що триває проти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com