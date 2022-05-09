Прем'єр-міністр України розповів, якою може бути фінансова допомога від західних партнерів у наступні 3-4 місяці

Український уряд очікує у травні надходження ще $5 млрд допомоги. При цьому керівництво країни розраховує на подібний обсяг щомісяця щонайменше до кінця літа.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна вже домовилася про підтримку України різними інструментами — кредитами, грантами, допомогою, проектами – на $ 10 млрд. доларів. З них понад $ 4,5 млрд. країна вже отримала.

"Інші ще в процесі домовленостей та укладання договорів. Відповідно, ми очікуємо, що отримаємо їх найближчим часом. Практично щотижня йде підписання договорів та отримання грошей. Ми на травень очікуємо наступні $ 5 млрд, яких потребуємо. Домовилися з МВФ - особисто з головою Фонду Кристаліною Георгієвою були переговори, - що вони беруться допомагати зібрати Україні цю різницю щомісяця", - зазначив Шмигаль.

При цьому МВФ, за його словами, фактично взяв він лідерство, створивши адміністративний рахунок, через який усі партнери можуть допомагати Україні. Це може бути як пряме бюджетне фінансування за рахунок цього, гранти, кредити, так і SDR – спеціальні права запозичення. Прем'єр-міністр каже, що він підписав "35 листів на 35 своїх колег прем'єр-міністрів розвинених країн, щоб вони 10% своїх спеціальних прав запозичення, які минулого року були роздані ним МВФ, передали на користь України".

"Канада була однією з перших, хто ініціював передати нам частину SDR. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо та віце-прем'єр Христя Фріланд показали справді гарний та яскравий приклад, вони розпочинали розмови з іншими партнерами про підтримку нас. Безумовно, це і Сполучені Штати, які надавали і надають безпрецедентну підтримку і щодо поставок озброєнь для України, і щодо нової програми ленд-лізу", — зазначив чиновник.

Він також розповів про домовленості з Конгресом, президентом та міністром фінансів США, за якими у пакеті підтримки для України на $ 33 млрд понад $ 8 млрд – на чотири місяці. Тобто США щомісяця робитимуть внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад $ 2 млрд.

" Поки що для початку домовилися про три-чотири місяці допомоги, з різними партнерами по-різному. З МВФ ми говорили про чотири місяці по 5 млрд доларів – це те, що нам зараз потрібне для військового бюджету", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова раніше зазначала, що Сполучені Штати Америки готові допомогти Україні подолати бюджетний розрив у межах своїх можливостей.