Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться 7 березня – Арахамія

Як повідомив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та учасник переговорного процесу Давид Арахамія, переговори між Україною та Російською Федерацією відбудуться у понеділок 7 березня.

Про це Арахамія коротко, одним рядком, написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу за підсумками другого раунду переговорів сказав, що українська сторона пропонує росіянам організувати гуманітарні коридори, але ті дуже повільно реагують на цю пропозицію.

Подоляк додав, що нещодавно з Путіним про гуманітарні коридори розмовляв канцлеру Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, що перший раунд українсько-російських переговорів пройшов у Білорусі 28 лютого, проте тоді сторони не дійшли жодних конкретних рішень, крім необхідності продовжити переговори.

У другому раунді переговорів між українською та російською сторонами, що відбувся 3 березня на території Білорусі, сторони не досягли жодних політичних домовленостей, однак домовилися про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення із зони бойових дій.