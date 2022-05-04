У Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування

Військові білоруської армії раптово почали відпрацьовувати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу до призначених районів, виконання навчально-бойових завдань у рамках перевірки сил реагування.

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Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.

Оборонне відомство заявляє, що таким чином хоче оцінити готовність та здатність особового складу "до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій".

Як і на попередніх навчаннях з російською армією, у ЗС РБ заявили, що "навчання військ не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти загалом, ні для сусідніх країн зокрема".

При цьому у відомстві не уточнюють, у якій частині країни проводитимуть навчання.

Зазначимо, що Білорусь не бере прямої участі у війні, яку Росія розв'язала проти України, при цьому надає свою територію російським військам. Зокрема, влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Умови перевезення не відповідають правилам безпеки.