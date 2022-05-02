Зеленський розкритикував Туреччину за нові маршрути для туристів із Росії

Президент України Володимир Зеленський різко негативно висловився щодо рішення Туреччини підготувати нові маршрути для туристів із Росії на тлі заяв Анкари про підтримку України. Глава держави в інтерв’ю ERT назвав це подвійними стандартами.

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"Російський туризм привозить до Греції багато грошей довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові. Така сама ситуація і в Туреччині. Якщо ми хочемо мати дружні стосунки, я як президент повинен про це говорити. Так не можна, так не має бути", — сказав Зеленський.

Глава держави пояснює, що ситуація, коли, з одного боку, Туреччина виступає посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, йде підготовка туристичних маршрутів спеціально для російського туризму — це подвійні стандарти.

"Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Так не має бути. Потрібно обирати, чи ти за правду", — додав він.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган регулярно виявляє ініціативу щодо переговорів України з РФ. Під час діалогу із російським лідером Володимиром Путіним він вказав на важливість припинення вогню.

Крім того, турецький президент знову запропонував Путіну організувати зустріч із Володимиром Зеленським.