Компанія MOYO відновила роботу магазинів

З початком повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну ритейлер MOYO призупиняв роботу всіх магазинів, щоб не наражати на небезпеку співробітників. Але тепер мережа відновлює роботу у містах України, повідомляє пресслужба компанії.

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"Всі ланцюги поставок зазнали значних змін через війну, але в MOYO продовжують роботу з ключовими постачальниками і домовляються з орендодавцями. У компанії є достатні залишки товарів на складі та в магазинах, які забезпечують наявність асортименту", — йдеться у повідомленні.

Вже працює 19 магазинів. Мережа також прийматиме замовлення через інтернет-магазин організує доставку "Новою поштою". Доставка у магазини та поштомати "Нової пошти", а також замовлення на суму понад 500 гривень у її відділення безкоштовні.

У компанії зазначають, що значно зріс попит на стартові пакети, навушники, WiFi-адаптери, карти пам'яті, портативні акумулятори та дрібну побутову техніку.

MOYO – український ритейлер техніки та електроніки, який працює з 2009 року.

Через війну багато торговельних майданчиків в Україні змушені оптимізувати роботу. Так, маркетплейс Rozetka різко втратив прибуток через початок повномасштабної російсько-української війни. Внаслідок цього компанія не може в повному обсязі виплачувати зарплати, а більшість працівників змушена звільнити.

А група компаній EVO змушена заморозити більшість проєктів, кількість замовлень за деякими напрямками скоротилася більш ніж удвічі.