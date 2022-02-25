Кияни закликають припинити онлайн-трансляції та не публікувати відео

Центр протидії дезінформації закликає власників веб-камер у Києві не публікувати у вільному доступі відео та припинити онлайн-трансляції.

"У Києві всіх власників веб-камер і не лише закликають не публікувати у вільному доступі відео та припинити онлайн-трансляції: цим ви допомагаєте ворогові збирати інформацію про наших військових!", – йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ рекомендувала не відкривати посилання, схоже на їхню адресу і не сканувати QR-коди про нібито "проходження перевірки".

Перед цим Держспецзв'язку заявила про фішингову атаку на жителів України: людям надходять листи з прикріпленими файлами, які заборонено відкривати, тому що це вірус, який надає окупантам доступ до електронного пристрою.

Подібні розсилки можуть бути й у месенджерах.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "воєнної спецоперації". Фактично – російські війська вторглися до України.

Українські міста обстріляли ракетами. Йдуть бої із загарбниками. Є жертви серед громадян України як військових, так і цивільних.