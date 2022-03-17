На 17 березня узгоджено 9 гуманітарних коридорів, — Верещук

У четвер, 17 березня, має бути відкрито дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із зон бойових дій. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час брифінгу.

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За її словами, і з Маріуполя до Запоріжжя відправлять автобуси, а також автоцистерну з пальним для дозаправки приватних авто у дорозі.

У Київській області гуманітарні коридори будуть і з Бородянки до Житомира, і з Шевченкового до Бровари.

Гуманітарна допомога з їжі та медикаментів буде доставлена до Гостомеля, Бучі, Семиполку, Марківців та Опанасів, а також з Харкова до Вовчанська.

Нагадаємо, у середу, 16 березня, у Київській області не проводилася евакуація мирних жителів із гарячих точок у зв'язку із запровадженням цілодобової комендантської години. Україна також планує організувати коридори для постачання гуманітарної допомоги до заблокованих населених пунктів.

При цьому українську колону із продовольством та автобусами для евакуації не пропустили до Маріуполя. Водночас відносно успішно організовано збирання людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська.