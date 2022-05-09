Сапери на 100% перевірили місто Ірпінь

При цьому мер міста закликав мешканців не чіпати руками підозрілі предмети у разі виявлення.

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Мер Ірпеня Олександр Маркушин сказав, що станом на 9 травня сапери поверхово обробили 100% міста. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ось скільки "подарунків" надіслали прокляті рашисти в Ірпінь. Все це - відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогоднішній день вже 100% нашого міста поверхово оброблено саперами. Проте, якщо ви де-небудь виявите схожі підозрілі предмети, ні в якому разі не буде ні в якому разі. у жодному разі не чіпайте їх руками!", - заявив мер міста.

Маркушин додав, що у разі виявлення підозрілих предметів звертатися до рятувальників та дзвонити за телефонним номером, який вказаний у пості у Facebook.

Нагадаємо, що влада Одеської області попереджає, що від купання в морі цього року громадянам доведеться відмовитися через те, що узбережжя заміноване.