"Укрпошта" почала видавати біженцям грошову допомогу прямо на вокзалах

"Укрзалізниця" буде передавати дані зі своїх евакуаційних рейсів "Укрпошті", щоб її працівники могли оперативно видавати грошову допомогу від держави тим, хто виїжджає з зони бойових дій та окупованих районів, безпосередньо під час евакуації.

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Як ідеться у повідомленні "Укрзалізниці", вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові, і там пасажири п'ятьох евакуаційних потягів вже отримали виплати на загальну суму 340 тисяч гривень. Але невдовзі перелік вокзалів буде розширено.

"Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам "Укрпошти", які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти", - сказано у ньому.

Зазначається, що це спільний проєкт Офісу президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, УЗ та "Укрпошти". Він доповнює вже запущену раніше програму "Там, де вас чекають", яка дозволяє вже в потязі підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення.

"Ця програма покликана допомогти все ж таки евакуюватись тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв "ми нікому не потрібні!" Ми не словами, а справами підтверджуємо, що "потрібні": люди відразу отримують "живі" підйомні кошти", - каже керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський.

До того ж по прибутті на біженців, за його словами, чекають представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення.

"Від самого початку програми ми бачимо, що піклування держави дає свій результат - тільки за вчора близько 400 людей з-під лінії вогню з Донбасу все ж таки виїхали евакуаційними вагонами "Укрзалізниці", а до того останні тижні цей денний показник був у межах 100-150", - зазначив Перцовський.

Нагадаємо, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років.

Мова йде про мешканців територіальних громад, що розташовані у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні (блокуванні).