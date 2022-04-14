Hyundai Ioniq 5 визнали найкращим у світі автомобілем

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 став переможцем конкурсу World Car Awards 2022, що відбувся у Нью-Йорку.

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Як повідомляється на сайті заходу, електромобіль здобув одразу три перемоги у World Car Awards 2022.

Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 отримав головну нагороду найкращого автомобіля, а також завоював перемогу ще у двох номінаціях – найкращого електричного авто (World Electric Car) та найкращого по дизайну у автомобіля (World Car Design of the Year 2022).

Переможцями в інших номінаціях стали :

- Mercedes-Benz EQS - найкращий розкішний автомобіль ;

- Audi E-Tron GT - найкращий спортивний ;

– Toyota Yaris Cross – найкращий міський автомобіль.

Фіналістів конкурсу таємним голосуванням обирало журі, до складу якого увійшли 102 міжнародні автомобільні журналісти з 33 країн.

Hyundai IONIQ 5 був обраний із початкового списку з двадцяти восьми автомобілів з усього світу, а потім короткого списку з трьох фіналістів, оголошеного 15 березня.

До трійки найкращих фіналістів світу 2022 року увійшли Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 та Kia EV6.

Машини, які претендують на звання "Найкращий автомобіль року", повинні вироблятися в обсязі не менше 10 тисяч одиниць на рік, мати ціну нижче за рівень розкішних автомобілів на їх первинних ринках і повинні продаватися принаймні на двох з основних ринків: Китай, Європа, Індія, Японія, Корея, Латинська Америка, США.

Нагадаємо, 24 березня минулого року у Києві в Regent Hill відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців акції "Автомобіль року в Україні 2021".

За результатами голосування Громадського журі у номінації "Легковий автомобіль 2021" переможцем стала Skoda Octavia.

Крім того, переможцями у додаткових та спеціальних номінаціях стали:

– " Електромобіль/плагін-гібрид" – Porsche Taycan;

- " Гібрид" - Honda CR-V hybrid;

– " Сімейний автомобіль" – Opel Zafira Life;

- " Дизайн" - Porsche Taycan;

– " Співвідношення ціна/якість" – Citroen C3;

– " Автомобіль преміум сегмента" – Mercedes-Benz E-Class;

– " Комерційний автомобіль" – Opel Vivaro;

– " Спортивна модифікація" – Audi RS 6.