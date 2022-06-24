У Рівному відкриває сезон дитяча залізниця

Рівненська дитяча залізниця з 25 червня відкриває літній сезон. Як ідеться в повідомленні "Укрзалізниці", потяг вирушатиме від станції Партизанська щогодини.

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"Всіх відвідувачів чекає захоплива подорож вузькоколійкою від центру міста до зони відпочинку на озері Басів Кут. Усю роботу виконують юні залізничники", - зазначають в держкомпанії.

Залізниця працюватиме для відвідувачів щосуботи та щонеділі з 10:00 до 16:00 до 1 жовтня. Вартість квитка в одну сторону становить 14 гривень для дітей та 21 гривню для дорослих.

На відміну від Київської дитячої залізниці, що нещодавно поновила роботу, лінія в Рівному не є кільцевою. Станція Партизанська розташована на центральній вулиці міста Соборній, де та перетинає річку Устя.

Дитяча залізниця прокладена вздовж берега річки і доходить майже до вулиці Басівкутської на півдні міста, долаючи 2,5 кілометра. Лінія має ширину колії 750 мм, відкрито її було у 1949 році.