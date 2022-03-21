Українських далекобійників масово намагаються наймати для примусового виконання військових завдань РФ - РНБО

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони заявляє про масову появу сумнівних вакансій для українських далекобійників, які загрожують попаданням громадян, які відгукнуться, у заручники для виконання військових завдань для російської армії.

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"З 19 березня зафіксовано стрімкий зріст пропозицій для далекобійників, також встановлено зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів рф", - йдеться у повідомленні центру.

Там вважають, що оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, до того ж погано знають її місцевість і при цьому планують подальший військовий наступ, вони вирішили залучати для перевезень українців.

"Після згоди на вакансію, можливе потрапляння у заручники та примус до виконання злочинів. Ознаки небезпечних вакансій: робота на лінії рф – Україна; в Білорусі; на лінії Білорусь – Україна; робота в Грузії, Вірменії та на тимчасово окупованих територіях", - вказується в повідомленні.

Більш конкретно йдеться про вимоги до водіїв мати досвід роботи на цистернах/бензовозах (очевидно, для постачання пального військам РФ), на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих), а також знати дороги у певних областях України.

Зазначимо, що зараз на українському ринку праці справді вкрай затребуваними є, зокрема, водії, так само як і механіки, слюсарі та заправники на АЗС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com