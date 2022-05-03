"Укрпошта" найматиме персонал у Києві, — Смілянський

Компанія "Укрпошта" планує відновити наймання персоналу в столиці України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"У Києві плануємо нарешті оголосити набір нового персоналу, тому що кияни повертаються, потрібно відкривати відділення, а людей не вистачає. Тому ми прийматимемо рішення про набір людей", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, компанія пропонує людям із тимчасово окупованих регіонів переїжджати до Києва та виходити на роботу.

"Намагаємося зберегти персонал, намагаємось зберегти кращих працівників. Але я не приховуватиму: війна поділила людей на біле та чорне, "сірої зони" не дуже багато... Так що тут не буде багато популярних рішень", — заявив Смілянський.

Він наголосив, що гарантована заробітна плата – це мотиватор виходу на роботу.

Нагадаємо, у населених пунктах, звільнених від окупантів, вже працюють стаціонарні та пересувні відділення "Укрпошти".

При цьому в умовах воєнного стану "Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок, а внутрішні посилки приймає лише у відкритому вигляді.