В Україні запрацювала митна електронна декларація для гуманітарних вантажів

З 4 травня запрацювала митна Е-декларація для гуманітарних вантажів. Сервіс допоможе прискорити ввезення гуманітарного вантажу на територію України та дозволить знизити черги у митних пунктах.

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Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко.

Сервіс допоможе прискорити ввезення гуманітарного вантажу на територію України та дозволить знизити черги у митних пунктах. Скористатися ним можна за посиланням.

Громадяни України, які користуються електронним підписом, BankID, MobileID, можуть оформити Е-декларацію гуманітарного вантажу також через Єдине вікно Держмитслужби.

Іноземні громадяни та громадяни України, які не користуються вищезгаданими електронними сервісами, також можуть заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу.

Усі анкети одразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларантом на електронну пошту.

Після отримання декларації її слід роздрукувати та підписати. Роздруковану та підписану декларацію передають представнику митниці під час проходження українського кордону.

Зазначимо, в Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією. Відповідний закон підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і вже набув чинності.

Під дію закону потрапляє майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Це призвело до того, що на польських пунктах велика кількість бажаючих скористатися безмитним ввезенням автомобілів створила величезні черги.