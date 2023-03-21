Гуманітарний вантаж для Африки. Кабмін затвердив постанову про закупівлю ще 125 тисяч тонн зерна

Кабінет міністрів України затвердив постанову щодо продовження та необхідного фінансування ініціативи Grain from Ukraine. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, буде закуплено додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, які потім доставлять як гуманітарний вантаж у країни Африки.

"Наша країна залишається одним із гарантів світової продовольчої безпеки. Загалом у межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 млн тонн агропродукції через чорноморські порти", – написав Шмигаль.

Нагадаємо, що програму Grain from Ukraine було запущено в листопаді 2022 року. ЇЇ суть полягає у прямій закупівлі агропродукції в українських виробників для запобігання голоду в країнах Африки та Азії.

Того ж місяця Кабмін схвалив надання гуманітарної допомоги цим країнам у вигляді 125 тисяч тонн зерна. Тоді на відповідні цілі виділили 900 млн грн.