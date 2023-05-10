Україна знову може поставляти більшість с/г товарів до Словаччини залізницею

Словацький залізничний перевізник ZSSK Cargo відновлює прийом більшості українських сільськогосподарських товарів. Компанія внесла зміни до конвенції на заборону ввезення імпорту української агропродукції відповідно до рішення ЄС.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов у галузевому Telegram-каналі.

Тепер заборона на імпорт до Словаччини поширюється на такі вантажі: пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник. Уточнюється, що відповідну телеграму перевізник надіслав "Укрзалізниці" 9 травня 2023 року.

"Прошу враховувати зазначену інформацію у своїй роботі", — звернувся Ткачов до перевізників.

Нагадаємо, 19 квітня для ZSSK Cargo була заборонено приймати вантажі з України. Рішення поширювалося, зокрема, на крупи, бобові, олійні культури, овочі, фрукти, цукор, алкоголь, мед та багато іншого. Заборона мала діяти до скасування.