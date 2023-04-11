В ФАО спрогнозували зменшення обсягів світового врожаю пшениці в 2023 році

В 2023 році порівняно з 2022-м світове виробництво пшениці знизиться на 1,3% — до 786 млн тонн. В Україні врожай зернової буде нижчим за середній.

Про це йдеться в березневому прогнозі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

"В Україні економічні наслідки війни, включно з низькими відпускними цінами, переконали багатьох фермерів відмовитися від посіву пшениці. В результаті, окрім осередків посух на південному сході, у 2023 році прогнозують урожай пшениці значно нижчий за середній", — йдеться в прогнозі без уточнення об'ємів.

Водночас у Європейському Союзі, як зазначають експерти ФАО, спостерігається помірне зростання виробництва пшениці в річному обчисленні завдяки розширенню посівних площ та загалом хорошим умовам на початку весни, незважаючи на посуху в деяких частинах Італії, Португалії та Іспанії.

У Канаді також очікується збільшення посівних площ під пшеницею. В країнах Азії, за прогнозами ФАО, урожай пшениці у 2023 році перевищить середній показник за п'ять років. У Пакистані очікується, що обсяги виробництва перевищать середній показник за п'ять років.

Нещодавно у країнах Близького Сходу Азії фіксували нерівномірне випадання опадів. Однак в останні місяці дощі покращили стан посівів, у тому числі в Туреччині та Ірані. У Північній Африці спостерігався дефіцит опадів в Алжирі, Тунісі та в Марокко. В ФАО очікують, що урожай пшениці у 2023 році в цих країнах буде нижчим за середній.

"У Південній Африці хороші перспективи врожайності після сприятливих погодних умов вказують на річне зростання виробництва, потенційно досягнувши другого найвищого рівня в 2023 році", — йдеться в прогнозі.

У Бразилії посів кукурудзи основного сезону майже завершено. Експерти прогнозують збільшення посівної площі під пшеницею. В Аргентині тривала посуха негативно вплинула на посіві кукурудзи, що знизить перспективи виробництва культури.

Нагадаємо, українські аграрії очікують врожай зернових на рівні 39,6 млн тонн, а олійних культур - 19,8 млн тонн. За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

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