Власне авто чи громадський транспорт: що вигідніше для українця у 2026 році

Питання "купувати чи не купувати авто" для українця у 2026 році звучить інакше, ніж кілька років тому. Пальне дорожчає, паркувальних місць не вистачає, а міський транспорт у багатьох містах реально оновлюється. Водночас затори, нестача водіїв і перебої з електропостачанням роблять громадський транспорт далеко не ідеальним варіантом. Читайте на Delo.ua , як порахувати реальну вартість обох варіантів і що врешті вигідніше. Матеріал носить виключно інформаційний характер і не є фінансовою порадою. Усі наведені ціни та розрахунки є орієнтовними і можуть відрізнятися залежно від міста, моделі авто та індивідуальних обставин.

Переваги автомобіля: за що ми платимо

Почнемо з очевидного. Головна перевага автомобіля — це свобода: поїхати коли хочеш, куди хочеш, без прив'язки до розкладу чи зупинок. Для міст із нерозвиненою транспортною мережею або для поїздок за місто це часто єдиний реалістичний варіант. Власне, це не єдині переваги автомобіля:

комфорт і особистий простір без тисняви і чужого дискомфорту;

гнучкість маршруту: можна заїхати в магазин, забрати дитину, змінити напрямок;

зручність для перевезення габаритних речей, продуктів, багажу;

незалежність від графіку і погодних умов на зупинці.

Але за цю свободу доводиться платити, і значно більше, ніж здається на перший погляд.

Переваги та недоліки автомобіля

Коли рахують витрати на авто, зазвичай думають про пальне. Але повна картина виглядає інакше. Щомісячні витрати власника бюджетного авто у місті складаються з кількох статей:

пальне: при пробігу 400 км на місяць і витраті 9 л/100 км це близько 2 300–2 500 грн;

паркування: навіть кілька годин на тиждень дають 500–700 грн на місяць;

страхування і обслуговування: у перерахунку на місяць близько 1 500–1 700 грн;

амортизація: якщо авто коштує 168 000 грн і ви плануєте їздити на ньому 5 років, це ще приблизно 2 800 грн щомісяця.

Разом виходить близько 7 000–8 000 грн на місяць, і це без позапланових ремонтів, сезонної заміни шин і мийки. Переваги та недоліки автомобільного транспорту виявляються особливо наочними саме тут, тобто зручність є, але вона має чітку ціну.

Громадський транспорт

Громадський транспорт в Україні являє собою неоднорідну картину. У великих містах ситуація кардинально відрізняється від малих, а війна додала нових викликів навіть там, де система раніше працювала добре.

Показовий приклад — Вінниця. Місто вважається компактним, транспортна мережа доволі розвинена, і теоретично перетнути його можна приблизно за годину. Система постійно оновлюється і загалом отримує високі оцінки. Але навіть тут є системні проблеми:

нестача водіїв через мобілізацію та міграцію;

перебої з електропостачанням, що безпосередньо впливає на комунальний транспорт , як тролейбусів, так і трамваїв;

зростання кількості приватних авто, які створюють затори і сповільнюють увесь наземний транспорт .

У результаті маємо порушення графіків, збільшення інтервалів і переповненість у години пік.

Опитування пасажирів підтвердило це, адже головна претензія пасажирів торкалася саме розкладу і повільного руху. При цьому більшість готова платити більше за проїзд, але лише за умови реального покращення: стабільного графіка, меншої переповненості і кращого стану рухомого складу.

Переваги і недоліки автомобільного та міського транспорту

Щоб порівняння було чесним, варто дивитися на конкретні сценарії, а не абстрактні переваги.

Якщо брати щоденні поїздки на роботу в межах міста, то тут міський транспорт часто виграє за вартістю. Проїзд на громадському транспорті навіть у кілька пересадок обходиться в кілька сотень гривень на місяць проти кількох тисяч на авто. У містах із транспортними картками та системою пересадок через валідатори різниця ще відчутніша.

Якщо говорити про поїздки за місто або в райони з поганим покриттям маршрутів, то тут авто незамінне. Наземний транспорт просто не покриває всі напрямки, і жодна реформа це швидко не змінить.

Ну і не забудемо про години пік у великому місті. І як не парадоксально, але комунальний транспорт із виділеними смугами іноді їде швидше, ніж приватне авто в заторах. А метро у Києві в цьому сенсі взагалі поза конкуренцією.

Що каже реальна економіка

Порівняти витрати можна за простою формулою. Якщо ваші щомісячні витрати на авто перевищують вартість поїздок на таксі або громадському транспорті, то фінансово авто не виправдане. Для прикладу: 20 поїздок на таксі на місяць по 150 грн в обидва боки дають 6 000 грн. Повна вартість утримання авто може вимагати приблизно 7 000–8 000 грн. Різниця є, і вона на користь відмови від власного авто, принаймні якщо йдеться суто про гроші.

Але є і нефінансові аргументи. Авто — це відсутність часу очікування, зручність із дітьми або важкими покупками, відсутність тісного контакту в переповненому салоні. Ці фактори важко перевести в гривні, але вони реально впливають на якість щоденного життя.

Як обрати своє рішення?

Насправді, в питанні вибору власного авто та громадського транспорту, універсальної відповіді немає, але є індивідуальний розрахунок. Кілька орієнтирів, які допоможуть прийняти рішення:

порахуйте повні витрати на авто з амортизацією, а не тільки пальне;

оцініть реальне покриття міського транспорту у вашому районі і на ваших маршрутах;

якщо їздити менше 300 км на місяць, фінансово авто майже ніколи не виправдане;

якщо місце проживання розташоване поруч із метро або зупинкою з частим інтервалом, то це вже половина аргументів проти авто.

Переваги та недоліки автомобіля зрештою зводяться до одного питання: скільки коштує ваш комфорт і чи є дешевші способи його забезпечити. У 2026 році відповідь на це питання стає дедалі менш очевидною на користь власного авто.