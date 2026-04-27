З чого складається кінцева вартість автомобіля?

До лютого 2022 року українці масово їздили за авто до Європи, і це було відносно передбачувано. Сьогодні ринок працює, пригін продовжується, але питання "скільки насправді коштуватиме це авто?" стало значно складнішим. Цифра на сайті дилера чи в оголошенні може бути скоріш, відправною точкою. Реальна вартість автомобіля складається з кількох шарів, і кожен із них додає цифр до фінального чека. Читайте на Delo.ua про те, з чого насправді формується ціна, і чому вона майже завжди вища, ніж здається.

Що входить до розрахунку вартості авто?

Аби не опинитися в ситуації, коли бюджет "закінчився" на митниці, краще завчасно розуміти структуру витрат. Бажано до того, як буде знайдено та обрано конкретний автомобіль.

Блок 1. Вартість самого автомобіля

Це ціна купівлі, тобто те, що ми платимо продавцю або дилеру за кордоном. Саме від неї часто починають рахувати, і саме тут найчастіше виникає перше непорозуміння. Так, часто бувають такі випадки, коли ціна в оголошенні і ціна витрат на авто — це дві різні речі.

Блок 2. Розмитнення та всі податки

Найбільш непрозорий і водночас найбільш суттєвий компонент. До неї входять:

ввізне мито,

акцизний збір,

і ПДВ.

І всі ці три складові розраховуються не від ціни, яку було сплачено за авто, а від митної вартості, яку власне, визначає митниця за своєю методологією. Простіше кажучи: купили дешевше ринку — це ваша справа, але податки митниця порахує за своїми цифрами.

Блок 3. Супутні витрати та послуги

Сюди беремо такі моменти, як логістика, сертифікація, брокерські послуги, реєстрація, номерні знаки, внесок до Пенсійного фонду. Кожна з цих статей може виглядати дрібницею, але разом вони можуть нашаруватися на додаткові витрати у кілька тисяч доларів.

Як розрахувати вартість авто з урахуванням митних платежів?

Розмитнення — це сукупність обов'язкових платежів до державного бюджету, які сплачуються при ввезенні автомобіля в Україну. Регулюється це Законом України №8487, що набрав чинності у листопаді 2018 року.

Крім того, є важливий нюанс, який часто ігнорують: митниця рахує не від тієї ціни, яку ви заплатили за авто, а від так званої митної вартості автомобіля. Її визначають за даними німецького оціночного каталогу Schwacke, з урахуванням конкретної комплектації автомобіля за VIN-номером. Доступ до цієї бази платний, тому попередньо дізнатися точну суму самостійно практично неможливо.

Що це означає на практиці? Можна наприклад, купити авто дешевше ринку, скажімо, на аукціоні або у приватника. Але митниця все одно визначить вартість за каталогом. І саме від неї буде розраховано всі збори.

До складу митних платежів, як правило, входять:

ввізне мито;

акцизний збір (залежить від об'єму двигуна та року випуску);

ПДВ.

Всі платежі здійснюються в гривні за курсом НБУ на дату оформлення. Причому, саме курсові коливання можуть суттєво змінити фінальну суму розмитнення авто, порівняно з вашим попереднім розрахунком.

Вартість автомобіля "до постановки на облік": що ще додається?

Якщо користуватися послугами компанії з пригону (а переважна більшість покупців саме так і робить), до ціни авто та митних платежів додається ще один пакет витрат:

поточні витрати на поїздку та оформлення документів за кордоном;

доставка автомобіля в Україну;

послуги митного брокера;

сертифікація відповідності технічним вимогам;

послуги компанії з пригону.

Це і є вартість автомобіля до постановки на облік, тобто те, скільки вам коштувало отримати авто фізично в Україні, але ще без українських номерів і документів.

То яка фінальна вартість автомобіля "під ключ"?

Повна, фінальна вартість автомобіля (так звана ціна "під ключ") це сума попереднього блоку плюс:

реєстрація автомобіля в Україні;

отримання державних номерних знаків;

оформлення технічного паспорта;

внесок до Пенсійного фонду за першу реєстрацію (обов'язковий платіж, про який нерідко забувають).

Саме ця цифра відповідає на питання "скільки насправді коштуватиме мені це авто". І саме її варто мати на увазі з самого початку пошуку.

Які фактори впливають на розрахунок вартості автомобіля при покупці

Окрім структури витрат, є змінні, які безпосередньо впливають на те, якою буде фінальна ціна конкретного авто.

Рік випуску

Чим новіший автомобіль, тим вища його базова ринкова вартість. Але рік впливає і на розмір акцизу: для старших авто ставки, як правило, вищі, що частково нівелює різницю в ціні покупки.

Об'єм і тип двигуна

Акцизний збір прямо залежить від об'єму двигуна. Гібриди та електромобілі мають інші умови оподаткування, і це варто враховувати при порівнянні варіантів.

Комплектація

Каталог Schwacke враховує не лише модель і рік, а й конкретне оснащення за VIN. Тобто повністю укомплектоване авто матиме вищу митну вартість, ніж базова версія того ж року.

Курс євро до гривні

Всі розрахунки ведуться у євро, але сплата буде проводитись у гривні за курсом НБУ на день оформлення. При нестабільному курсі це суттєва змінна.

Марка і модель

Популярність бренду впливає не лише на ціну купівлі, а й на ліквідність авто на вторинному ринку. Що насправді, важливо, якщо є плани на перепродаж у майбутньому.

Трохи про вторинний ринок

Якщо вас цікавить авто з українського вторинного ринку, структура витрат простіша: немає митних платежів і логістики. Але тут з'являються інші ризики, як-то технічний стан, юридична чистота, реальний пробіг. Ці фактори безпосередньо впливають на те, наскільки справедливою є ціна в оголошенні.

Що врахувати до покупки?

Калькулятори дають лише попереднє уявлення про витрати, тож остаточна сума стає відомою після того, як митний інспектор визначить митну вартість за Schwacke. Тому досвідчені покупці завжди закладають фінансовий запас і звертаються до компаній, які ще до поїздки можуть попередньо розрахувати вартість авто за конкретним VIN.

Головне правило в тому, що розрахунок вартості автомобіля починається не стільки з пошуку оголошень, скільки з розуміння повної структури витрат.