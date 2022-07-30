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Monobank анонсував купівлю валюти у застосунку
Наступного тижня у застосунку Monobank зявиться можливість купівлі валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
Про це повідомив засновник Мonobank Олег Гороховський.
За його словами, наступного тижня планується включити купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит.
"Це те, що дозволив НБУ. Жодних додаткових комісій. За курсами у застосунку", — зазначив Гороховський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він підкреслив, що не буде жодних додаткових комісій, а продаж здійснюватиметься за курсами у застосунку.
Нагадаємо, з 27 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту у половині об’єму, який банки придбали у тих же громадян у безготівковому вигляді починаючи з 13 квітня. Цей обсяг банки можуть продавати додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.